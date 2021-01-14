В поселке под Новосибирском мужчина обратился в полицию, потому что не может выгнать из своей квартиры друзей брата. По словам сибиряка, компания находится у него дома еще с Нового года.— Мужчина, проживающий в доме в дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском пожаловался в полицию на то, что у него в квартире еще с Нового года находятся друзья его брата и отказываются уходить. Заявил об этом мужчина 12 января, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирец забрался в квартиру к пенсионерке через балкон на пятом этаже. Он украл у нее из квартиры мужские туфли, вязаную шапку и варежки. Сейчас его ищет полиция.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирец украл у пенсионерки варежки, забравшись к ней через балкон на пятом этажеЕго ищет полиция (подробнее).