В Новосибирске мужчина ограбил пенсионерку, пробравшись к ней через балкон на 5 этаже. Он украл у нее из квартиры обувь и одежду.— Утром 11 января мужчина разбил балконное окно в квартире на 5 этаже в высотке в Первомайском районе, где жила 70-летняя пенсионерка, и пробрался туда. Из квартиры он украл мужские туфли, вязаную шапку и варежки, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.Сейчас правоохранители уже установили личность вора. Им оказался 27-летний парень. Оказалось, что он уже был ранее судим за кражу. Сейчас сибиряка ищет полиция.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как на станции Иня-Восточная под Новосибирском мужчина ограбил пенсионерку, сложив пальцы пистолетиком. Это попало на запись камеры наблюдения. Преступление он совершил, недавно выйдя из исправительной колонии. Полицейские поймали преступника по горячим следам в Алейском районе Алтайского края. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСибиряк ограбил пенсионерку на вокзале, сложив пальцы пистолетом: это попало на видеоИзвестно, что несколько дней назад мужчина освободился из колонии (подробнее).