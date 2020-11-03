Сибиряк ограбил пенсионерку на вокзале, сложив пальцы пистолетом: это попало на видео

Мужчина подкараулил пенсионерку возле входа на вокзал. Фото: стоп-кадр.

Транспортные полицейские задержали 29-летнего мужчину, который напал на женщину на станции Иня-Восточная. Сам сибиряк родом из Алтайского края. Преступление он совершил, недавно выйдя из исправительной колонии.

— Нападавший подкараулил 59-летнюю женщину у входа на вокзал. С собой у него не было оружия, поэтому он сложил пальцы в форме пистолета и, угрожая, потребовал деньги. Позже он вырвал из рук женщины сумку, в которой были деньги, продукты и сотовый телефон, и убежал, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Полицейские поймали преступника по горячим следам в Алейском районе Алтайского края. Известно, что мужчина уже был судим за кражи и угон автомобиля.

Сумку и телефон вернули владелице. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание за это — лишение свободы на 12 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru