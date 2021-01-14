Матч «Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар» 14 января 2021 года закончился поражением для новосибирских хоккеистов. Игра завершилась в пользу спортсменов из Пекина.— Увы, мы терпим домашнее поражение от «Куньлуня», — сообщили в официальной группе ХК «Сибирь» Вконтакте. — Матч закончился со счетом 1:3.Это уже второе поражение подряд у новосибирской команды, в прошлый раз хоккейная «Сибирь» проиграла команде «Салават Юлаев» из Уфы. В следующий раз наши хоккеисты встретятся на льду с командой «Динамо» из Москвы. Матч состоится 17 января.А пока что болельщики «Сибири» явно недовольны результатами любимой команды — об этом они пишут в соцсетях. Но некоторые преданные фанаты, даже несмотря на серию поражений, все равно верят в новосибирских хоккеистов и желают им удачи в следующих матчах:— Такие игры и смотреть не хочется.— Как можно не попасть в пустые ворота? Они как будто и не хотят победить.— У всех бывают поражения. Удачи ребятам в дальнейшем! — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМатч «Сибирь» — «Салават Юлаев» 12 января 2021 года: болельщики негодуютРассказываем, чем закончился матч «Сибирь — Салават Юлаев» 12 января 2021 года (подробнее).