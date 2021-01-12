Матч «Сибирь — Салават Юлаев» 12 января 2021 года завершился не в пользу новосибирских хоккеистов. Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу спортсменов из Уфы.— Сегодняшнюю игру хоккейная «Сибирь» провела на домашнем льду. Это был важный матч против соперников по Восточной конференции. Увы, закончился он со счетом 1:3 в пользу команды «Салават Юлаев», — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».В следующий раз «Сибирь» встретится на льду с командой «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Мачт пройдет 14 января.Тем временем, в комментариях под постом болельщики «Сибири» пишут, что за любимую команду им очень обидно. А некоторые даже опасаются, что новосибирские хоккеисты не смогут пройти в плей-офф из-за частых проигрышей:— Обидно за команду, так проиграть!— В который раз проигрывают из-за того, что в конце игры творят ерунду.— Так мы в плей-офф не попадем, — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru