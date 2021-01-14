В селе Верх-Мильтюши Черепановского района едва не умерла годовалая девочка. Ее экстренно госпитализировали в больницу с отравлением.— Инцидент произошел около восьми вечера 12 января. Она выпила из бутылочки зеленку, — рассказал КП-Новосибирск источник.Сейчас малышка находится под наблюдением врачей. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.Где были родители девочки в тот момент, когда она добралась до бутылька с зеленкой, предстоит выяснить полицейским.Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в селе Толмачево Новосибирской области годовалый мальчик выпил суперклей. Его с отравлением диагностировали в больницу.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Новосибирском годовалый мальчик отравился клеем.Ребенок находится в больнице. (подробнее)