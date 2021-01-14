В Новосибирском центре «Вектор» продолжаются испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на добровольцах. Участница эксперимента, библиотекарь Ирина Коваленко рассказала, какие эмоции испытала после того, как поставила прививку.— Я стала участником эксперимента и членом первой группы по испытанию новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона» среди людей 60+. Когда поставила прививку, появилось ощущение крыши над головой, защиты. На примере собственной семьи знаю, что в первых рядах пойдут те, кто уже переболел. Они хорошо понимают, что иммунитет имеет срок годности, и не захотят повторения болезни у себя, и тем более не захотят заражать других людей, — отметила сибирячка в беседе с изданием «ЧС-ИНФО» .Женщина подчеркнула, что желание вакцинироваться, должно быть добровольным.Напомним, ранее доброволец, участвовавший в испытании вакцины от коронавируса, рассказал, можно ли пить алкоголь после прививки.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДоброволец, участвовавший в испытании вакцины от коронавируса, рассказал, можно ли пить алкоголь после прививки.Новосибирец стал добровольцем на испытании вакцины «ЭпиВакКорона». (подробнее)