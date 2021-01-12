В Новосибирском центре «Вектор» проходят испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». В группу добровольцев возраста 60+ вошел Марк Михайлович Карафинка, генеральный директор сибирского научно-исследовательского института медико-экологических технологий центра «Сирена». Он рассказал КП-Новосибирск, можно ли употреблять алкоголь после вакцинации.— Нам рекомендовали воздержаться от алкоголя. Не запретили, а именно рекомендовали! Я разговаривал с руководителями новосибирского Роспотребнадзора, — рассказал Марк Михайлович КП-Новосибирск.Ранее сообщалось, что тем, кто поставил вакцину от коронавируса, желательно не употреблять спиртное на протяжении 42 дней.Напомним, ранее Марк Карафинка рассказал КП-Новосибирск, как проходит вакцинация и что чувствуют после нее испытуемые.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДоброволец рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса для пациентов 60+Новосибирец входил в группу испытуемых вакцины «ЭпиВакКорона» (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru