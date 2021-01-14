Стало известно, что произошло с 64-летней жительницей села Сосновка, которую сосед вытащил из горящего дома. После этого сибирячку госпитализировали, но, к сожалению, врачи не смогли ее спасти.— Женщина умерла в больнице, — сообщил КП-Новосибирск источник.Напомним, пожар произошел в частном доме утром 10 января. Женщина надышалась угарным газом и потеряла сознание. Пенсионерку вынес из дома ее сосед.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Увидел, что она без сознания и поволок на улицу»: сибиряк спас из горящего дома пенсионеркуЗа отважный поступок его хотят наградить (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru