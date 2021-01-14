Сибиряк Сергей Кабишев спас 64-летнюю соседку из пожара в доме села Сосновка. Он рассказал, что 10 января его жена заметила в соседнем доме дым, и тут же позвонила ему. Мужчина работал неподалеку и тут же побежал на помощь.— Когда я прибежал, квартира уже была полностью в дыму, на окнах лопнули стекла, а дверь в дом была не заперта. Зайдя внутрь, я увидел хозяйку дома без сознания, и поволок ее на улицу. В это время жена уже вызвала пожарных и скорую помощь. Об опасности в тот момент я не думал, главное было спасти человека, — рассказал ГУ МЧС Сергей Кабишев.Пожарные прибыли на место происшествия около 8 утра и полностью потушили огонь через четыре минуты. Пожар вспыхнул в доме на двух хозяев — вторая квартира не пострадала. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.Пострадавшую пенсионерку госпитализировали — женщина отравилась угарным газом.За отважный поступок Сергей Кабишева хотят наградить в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru