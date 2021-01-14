Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал увольнение кондуктора, которая высадила 17-летнюю девочку из автобуса. Напомним, инцидент произошел 9 января. За дочку вступилась мама. Она рассчитала время, когда автобус снова подъедет к остановке и зашла в салон на разборки с кондуктором. После словесной перепалки мама старшеклассницы и кондуктор подрались. Потасовку сняли пассажиры, позже видео попало в соцсети.— Перед новогодними праздниками мы предупреждали перевозчиков о том, что детей нельзя высаживать на мороз. Считаю, решение уволить кондуктора справедливым и показательным для всех, — высказал свое мнение градоначальник.КП-Новосибирск дозвонилась до перевозчика, но там от комментариев воздержались.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Она вышвырнула ребенка, как котенка»: пассажирка назвала причину своей драки с кондуктором в автобусе в Новосибирске.Женщина уже написала обращение в мэрию и к перевозчику, она возмущена, что ее дочь-старшеклассницу выгнали из салона. (подробнее)