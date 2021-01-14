В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении пьяного водителя. В конце 2019 года в селе Чик он сбил полицейского, а потом отвез его на кладбище и бросил там умирать.В итоге раненного полицейского нашли прохожие. Спустя некоторое время он упер в больнице. Врачи диагностировали у него перелом черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.— Судебное заседание назначено на 18 января 2021 года, — сообщили в пресс-службе Коченевского районного суда Новосибирской области.Автомобилисту инкриминируют сразу две статьи уголовного кодекса: «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств» и «Оставление в опасности».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПьяный водитель сбил полицейского и подбросил его тело на кладбищеНашли его случайный прохожие, которые выгуливали собаку: они сразу же вызвали «Скорую помощь», но врачи не смогли спасти сибиряка (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru