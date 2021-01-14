Трагедия произошла в доме на улице Штормовая в поселке Огурцово Советского района. Там загорелась пристройка к дому. В это время внутри там был 39-летний мужчина. Сибиряк погиб. Это произошло 13 января.— Его семья жила в доме, а сам он в пристройке. По словам родных, он получил деньги и отмечал это событие. Потом мужчина уснул с сигаретой. Три года назад с ним произошла похожая ситуация. Он также выпил и закурил. В результате неосторожного обращения с огнем начался пожар. Но тогда ему удалось спастись, — рассказал «Навигатору» начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев, пожар произошел утром в пристройке к жилому дому.Точную причину пожара установят дознаватели после проверки.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Услышала плач ребенка»: стали известны подробности пожара, где мать с пятью детьми чудом спаслись.Семью госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом. (подробнее)