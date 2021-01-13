Собака Лаки, которой живодеры в Кузбассе выстрелили в пасть, скончалась в новосибирской ветклинике, где ей собирались делать операцию по восстановлению челюсти. Об этом КП-Новосибирск рассказал ветхирург Сергей Горшков.— Она умерла в ночь с понедельника на вторник. Дело в том, что на фоне множественных ранений и инфекции у нее развилась язва желудка, и образовался вскрывшийся перитонит. Увы, в таком случае спасти как животное, так и человека практически невозможно: Лаки скончалась за несколько часов, — пояснил КП-Новосибирск ветеринарный хирург клиники «БЭСТ» Сергей Горшков.После вскрытия ветеринары обнаружили в челюсти собаки части дроби — их передали в полицию. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося с Лаки.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ее напечатают на 3D принтере»: новосибирские ветеринары восстановят челюсть собаке с разорванной пастьюЖертву живодеров из Кузбасса приютили новосибирские хирурги (подробнее).