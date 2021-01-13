Тело 48-летнего бульдозериста спасатели достали со дна карьера около озера «Гогол» в Чановском районе, где он провалился под лед. Произошел трагический несчастный случай 12 января. По предварительной информации, мужчина чистил там снег, однако лед не выдержал тяжести техники.— По заявке незамедлительно была сформирована и отправлена к месту происшествия группа водолазов из числа спасателей Куйбышевского поисково-спасательного отряда. Прибыв на место, спасатели провели разведку, глубина озера (карьера) более 15 метров, бульдозер находится на дне, — сообщали в Аварийно-спасательной служба НСО.Однако поисковые мероприятия осложняла плохая погода: был мороз и сильный ветер. Поэтому поиски решили продолжить с рассветом 13 января. В итоге, достать тело мужчины со дна водолазам удалось около пяти часов вечера.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ушел на глубину 18 метров»: водолазы показали, как ищут бульдозериста, утонувшего в озере под НовосибирскомПоиск тела 48-летнего мужчины осложняет мороз -30 градусов и сильный ветер (подробнее)