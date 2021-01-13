В Чановском районе Новосибирской области в районе озера «Гогол» в карьере, заполненным водой, утонул 48-летний бульдозерист. По предварительной информации, мужчина чистил там снег, но внезапно провалился под лед. Это произошло 12 января.— На место трагедии выехала группа водолазов. Прибыв на место, спасатели провели разведку: оказалось, что глубина карьера более 15 м, бульдозер находится на дне. Поисковые работы усложняются плохими погодными условиями: мороз и сильный ветер. Водолазные спуски пришлось отложить до утра 13 января, — сообщил КП-Новосибирск Бердского поискового-спасательного отряда МЧС Сергей Козин.— Он работал на аэродроме возле трассы «Омск — Новосибирск»: грунт вскрывал, карьер делал. Летом он действует, там добывают песок. А сейчас, зимой, карьер заполнился водой, и снег его припорошил так, что не видно, где земля, а где поверхность воды. Марат, видимо, снег чистил. Бульдозер выехал на лед, почти в одно мгновение упал набок и провалился под воду, — рассказал КП-Новосибирск сосед погибшего Гариф Галиев.Сибиряка он вспоминают как отзывчивого человека и примерного семьянина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирской области в карьер провалился бульдозер — он ушел под воду вместе с водителемОб этом сообщают очевидцы в соцсетях (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru