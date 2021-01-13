Новосибирский театр оперы и балета расторг контракт с Ниной Ананиашвили — грузинской прима-балериной, которой предложили стать новым худруком театральной труппы. Это решение приняли 13 января.— В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключенного контракта по соглашению сторон, — сообщило руководство театра.Напомним, ранее Нина Ананиашвили рассказала в интервью, что ей предложили стать новым руководителем труппы НОВАТа. После этого на нее вылилась волна осуждения. После того, как информация появилась в публичном пространстве, театр решил на время приостановить действие контракта с прима-балериной и принять решение о сотрудничестве в середине января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирский оперный театр приостановил контракт с грузинской балериной Ниной Ананиашвили: рассказываем почемуРешение о сотрудничестве примут в середине января (подробнее)«Танцы при дворе врага»: в Грузии осудили балерину Нину Ананиашвили после решения работать в новосибирском театреНо звезда советской и мировой сцены от должности худрука балетной труппы НОВАТа не отказалась (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru