Новосибирский театр оперы и балета приостановил контракт с Ниной Ананиашвили — грузинской прима-балериной, которой предложили стать новым худруком театра. Это произошло после того, как она рассказала о своем будущем назначении в интервью.— Мы считаем, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу — крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы приостанавливаем действие контракта, заключенного с артисткой, до выяснения всех обстоятельств. Окончательное решение будет принято в середине января после встречи художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили, — сообщило руководство театра.Напомним, ранее, когда стало известно о том, что Нина Ананиашвили согласилась возглавить труппу НОВАТа, на нее вылилась волна осуждения. Многие посчитали, что балерина поступила как предательница, учитывая напряженные отношения России и Грузии. В то же время в Новосибирском оперном театре были очень рады, что Нина приняла предложение о сотрудничестве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Танцы при дворе врага»: в Грузии осудили балерину Нину Ананиашвили после решения работать в новосибирском театреНо звезда советской и мировой сцены от должности худрука балетной труппы НОВАТа не отказалась (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru