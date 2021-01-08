57-летняя Нина Ананиашвили, народная артистка Грузинской ССР, народная артистка России после долгих переговоров приняла предложение о работе от Новосибирского оперного театра. Женщина планирует совмещать новую должность в Сибири со своими обязанностями в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили. О своем непростом и практически революционном решении прима сообщила соотечественникам.На балерину тут же вылилась волна негодования. Многие считают, что во время напряженных политических отношений России с Грузией артистка ведет себя как предательница.Грузинский священнослужитель Томас Ломидзе очень резко отозвался о поступке балерины.— Теперь я верю, что Бог судит нас. Он действительно наказывает нас и наказывает хуже, чем грузины ведут себя как эта дама. Бог не может помочь тем людям, которые взялись за его руки и устроили и танцы при дворе врага. Пусть Бог освещает их умы, — написал в социальной сети Томас.Между тем, в самом НОВАТе очень рады, что Нина Ананиашвили приняла предложение о сотрудничестве и выразила готовность стать художественным руководителем балетной труппы.— Переговоры велись очень долго. Нам помогла пандемия, можно сказать. Тбилисский театр закрыт, нет спектаклей и гастролей. Вы не представляете, что значит, для творческого человека такое затишье, это голод неимоверный. После новогодних праздников мы ждем официального назначения Нины на эту должность. В декабре она уже приезжала в Новосибирск, познакомилась с труппой, побыла на репетициях, — прокомментировал ситуацию КП-Новосибирск источник в НОВАТе.В сибирском театре считают, что Нина Ананиашвили справится с нападками и критикой грузинских деятелей, ведь культурная и творческая работа по своей сути далека от мировой политики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНина Ананиашвили: Мой супруг — какой-то антимуж и антигрузин!19 марта звезда советского и мирового балета из Грузии отметила 55 лет. Мы нашли как минимум пять поводов для счастья в биографии юбилярши (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru