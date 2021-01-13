Женщину с пятью детьми, которые пострадали на пожаре в селе Михайловка, перевезут из Карасукской центральной больницы в Новосибирскую областную. Об этом сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.— В настоящее время пострадавшие доставляются в Новосибирскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения, — сообщили в Следственном комитете по НСО. — По факту пожара продолжается проверка.Напомним, пожар произошел около 3 часов ночи в частном доме. Загорелась веранда в камышитовом доме, в котором жила многодетная семья. 28-летней матери и ее пяти детям удалось спастись, однако все шестеро отравились угарным газом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Услышала плач ребенка»: стали известны подробности пожара, где мать с пятью детьми чудом спаслисьСемью госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом (подробнее)