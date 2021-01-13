Учащимся и педагогам Новосибирского высшего военного командного училища поставили прививки от COVID-19. На сегодняшний день туда поступило 300 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».— В первую очередь вакцинируется офицерский состав и курсанты старших курсов, которым разрешен выход в город и которые контактируют с другими людьми, вследствие чего могут занести коронавирусную инфекцию в учебное заведение, — прокомментировали в пресс-службе Центрального военного округа.Перед тем как поставить заветный укол курсанты и преподаватели прошли медосмотр у терапевта. Пока что им вводят только первый компонент вакцины.Напомним, что в декабре прошлого года самыми первыми получили вакцину новосибирские медики. Тогда в регион привезли первую партию лекарства — 1000 доз.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕПервые в важных списках: кому уже поставили вакцину от коронавируса в Новосибирске и что испытали эти людиКоррреспондент КП-Новосибирск увидел собственным глазами, как начинается в городе вакцинация и поговорил с пациентами (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru