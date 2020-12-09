Первые в важных списках: кому уже поставили вакцину от коронавируса в Новосибирске и что испытали эти люди

В Новосибирск привезли 1000 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Фото: Анна ПАШАГИНА.

В Новосибирске стартовала вакцинация от коронавируса. В регион уже привезли первую партию вакцины — 1000 доз. Корреспондент КП-Новосибирск узнал, как проходит вакцинация, и верят ли медики в «защитную функцию» этих прививок.

ОДИН ФЛАКОН НА ПЯТЕРЫХ

Утро врачей в городской клинической поликлинике № 2 началось не с приема больных. Медики сами оказались в роли пациентов, именно им первым поставили прививку, как постоянно находящимся в группе риска. Перед тем как «уколоться» врачи прошли осмотр у терапевта.

Врачи приходят группами. Фото: Анна ПАШАГИНА.

— Измеряли температуру, давление, проводился опрос, есть ли аллергические реакции. Если у человека высокая температура или обострение любых хронических заболеваний, то вакцинироваться нельзя, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Ролдугина, врач-терапевт.

В эту поликлинику поступило 220 порций вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка — «Спутник V» — прим. ред). Один флакон лекарства рассчитан на пять человек. Каждому пациенту медсестра вводит по 0,5 миллилитров препарата.

Сначала прививали работников хирургии и травматологии. Фото: Анна ПАШАГИНА.

— Вся тысяча доз поступившей вакцины была распределена между 10 медучреждениями. Именно у них и будет проводиться вакцинация. К ним прикрепили скорые, ковидные госпитали, поликлиники. Так вакцины должно хватить на всех, — объясняет пресс-служба регионального Минздрава.

Вакцина от коронавируса вещь непростая. Требует к себе не только особого внимания, но и хранения. Температура в холодильнике, где лежит заветная ампула, должна быть не ниже — 18 градусов. После того, как ее достанут нужно подождать 10 минут, чтобы успела разморозиться.

Ампулы хранятся в холодильнике при температуре не ниже – 18 градусов. Фото: Анна ПАШАГИНА.

БОЛЕЛ? ПОЛГОДА БЕЗ ПРИВИВКИ

В самом начале решили привить медиков из отделения травматологии и хирургии. Первым поставить заветный укол в процедурный кабинет заходит Денис Струц, заведующий травматологическим отделением.

Первым получил заветный укол заведующий травматологией Денис Струц. Фото: Анна ПАШАГИНА.

— Что чувствуете? — спросили мы.— Вакцинация — это правильно. Я доверяю ей, как медик. Это позволит снизить заболеваемость в будущем. Раз она прошла регистрацию, значит, она готова к употреблению, — говорит Денис Струц. — Ну а до этого по стандартам защищался от коронавируса — маски, перчатки, антисептик. Еще фрукты ел.

— Да обычный укол, — пожал плечами доктор и пошел уже к своим пациентам. От работы вакцина не освобождает.

Пузырек рассчитан на пять человек. Фото: Анна ПАШАГИНА.

«Гам-КОВИД-Вак» является двухкомпонентной. Это значит, что ее будут вводить людям в два этапа. Первый произошел сейчас, а через 21 день медикам ждет вторая доза.

— У нас уже многие врачи переболели. Значит, что им нельзя ставить прививку в течение шести месяцев, так написано в инструкции. Сейчас к нам приходят группы по 5 врачей и прививаются. Сейчас еще составляем списки по отделениям, кто хочет, — рассказала КП-Новосибирск Елена Мельникова, заместитель главного врача по медицинской части.

На одного человека – 0,5 миллилитров лекарства. Фото: Анна ПАШАГИНА.

Пока нет определенных сроков, как долго продлится вакцинация. Поставить прививку может любой желающий врач, если для этого нет медицинских противопоказаний. Вторую дозу медики получат уже в конце декабря, перед самым Новым годом.

В настоящее время региональный Минздрав не готов сказать, когда прививки от коронавируса начнут ставить населению. Но уже точно известно, что эта процедура будет бесплатной.

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