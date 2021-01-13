В Новосибирске двое подростков ограбили на улице курьера, который доставлял еду. Школьники забрали у него мобильный телефон и рюкзак с фаст-фудом.— Все произошло 4 января на улице Сибиряков-Гвардейцев. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Полиция установила и задержала двух 17-летних жителей Новосибирска. Выяснилось, что раньше у них уже была судимость за кражу и разбой. Телефон они успели продать, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.Напомним, в декабре 2020 года четверо школьников ограбили 22-летнего курьера, который нес два пакета с роллами и бутылку коньяка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске ищут подростков, отобравших у курьера роллы и коньякСумма ущерба составила 4 815 рублей (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru