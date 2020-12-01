В Новосибирске ищут подростков, отобравших у курьера роллы и коньяк

В Новосибирске четверо подростков ограбили 22-летнего курьера, доставлявшего еду. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске четверо подростков ограбили 22-летнего курьера, доставлявшего еду. Они забрали у него два пакета с роллами и бутылку коньяка.

— Четверо подростков отобрали у курьера два пакета, в которых были роллы и бутылка коньяка объемом 0,5 литра. Сумма ущерба составила 4 815 рублей. Служебная собака довела правоохранителей до дома на улице Динамовцев. Вскоре удалось установить личности двоих ребят — одному из них 17 лет, другому — 16. Сейчас правоохранители проводят мероприятия по розыску и задержанию подростков. Проводится расследование, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в селе под Новосибирском голодный студент украл в общежитии макароны и майонез. Чтобы добраться до желанных продуктов, парень взломал замок на двери.

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