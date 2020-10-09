Под Новосибирском голодный студент украл в общежитии макароны и майонез: его искала полиция

У студента под Новосибирском украли макароны и майонез. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В селе Здвинск под Новосибирском студент обратился в полицию с просьбой найти того, кто украл у него из комнаты в общежитии местного Аграрного лицея пачку макарон и упаковку майонеза. По словам сибиряка, похититель взломал замок на двери, чтобы добраться до желанных съестных припасов.

— Произошло все, со слов студента, в период со 2 по 4 октября. Кто-то взломал дверь в его комнату и украл со стола пачку макарон и упаковку майонеза, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

К слову, полиция все-таки нашла продуктового вора: им оказался другой 17-летний студент-третьекурсник. Он признался в том, что сделал, однако изъять похищенное у правоохранителей так и не получилось. Видимо, к тому времени голодный сибиряк уже успел найти макаронам и майонезу достойное применение. Сумма ущерба составила 100 рублей.

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