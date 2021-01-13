В министерстве труда и социального развития Новосибирской области озвучили итоги проверки интерната, где со слов родных издевались над подростком-инвалидом.— Комиссия не выявила в работе Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей нарушений. Руководителю дома-интерната поручено усилить работу по организации реабилитационного процесса воспитанников и соблюдению персоналом должностных требований, — говорится в сообщении министерства.Тем не менее, в СК по Новосибирской области продолжают выяснять, откуда на теле подростка появились синяки.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что сибирячка обвинила дом-интернат для умственно отсталых детей в жестоком обращении с ее племянником. В конце декабря парня забрали домой, так как ему исполнилось 18 лет. Когда домой привезли, начали переодевать, то просто ахнули: со слов родных, на теле подростка не было живого места.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Его били и привязывали к кровати»: сибирячка обвинила интернат в издевательствах над племянником-инвалидом — у подростка оказались сломаны пальцы.Следователи начали проверку и выясняют, что произошло с парнем. (подробнее)