В поселке Речник Коченевского района произошла трагедия. Там на пожаре в доме по улице Новая погибли 58-летняя женщина и ее 38-летний сын. Их тела нашли, когда разбирали завалы.Из огня удалось спасти 41-летнюю жену погибшего мужчины и двоих его детей: 11 и 17 лет, а также 77-летнего дедушку. Это произошло рано утром 12 января.— По предварительной информации, причиной пожара стала электропроводка, которую замкнуло на веранде дома. В это время в розетку был подключен электрокотел, который грел двигатель автомобиля «ВАЗ-2106», — рассказал источник КП-Новосибирск.Известно, что пожар заметила соседка семьи. Она обратилась за помощью к пожарным.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на пожаре в Новосибирске погибла мама и трое ее маленьких детей. Семья жила в аварийном доме на улице Декабристов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Отец окна руками бил, но было поздно»: названа возможная причина пожара, в котором погибла мать с тремя детьми.Следователи выясняют, по вине кого из чиновников семья оказалась в аварийном доме. (подробнее)