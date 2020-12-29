29 декабря в пожаре, случившемся на улице Декабристов в Новосибирске, погибли мать и трое детей. Самому старшему ребенку было всего семь лет, самому младшему – 1,5 года. Как удалось выяснить корреспондентам КП-Новосибирск, семья переехала в Новосибирск около пяти лет назад из Куйбышевского района.- Дом, где они жили, аварийным был, жильцов планировали расселять, - рассказали КП-Новосибирск соседи семьи. - Муж с женой пили, стояли на учете как неблагополучные.Перед Новым годом, видимо, супруги решили изменить свою жизнь:- Пару дней назад они развелись, муж переехал в соседнюю квартиру, - говорят соседи.Когда вспыхнул пожар, отец попытался спасти бывшую жену и детей:- Он стал окна руками бить, но было поздно, - вздыхают очевидцы.Соседи предполагают, что причиной возгорания могла стать неисправная печь в квартире женщины.- Около девяти утра все произошло: меня и жены в тот момент дома не было. Позвонил сосед и сказал, что пожар. От моей веранды вообще ничего не осталось, - рассказал КП-Новосибирск местный житель Виктор, квартира которого тоже пострадала во время пожара. – Сейчас надо думать, где ночевать.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Также следователи начали проверку работников администрации Октябрьского района, возможно, будет возбуждено еще одно дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) на чиновников, которые проглядели неблагополучную семью в аварийном доме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске на пожаре погибла семья с тремя детьмиС родными на месте трагедии работают психологи, причины ЧП выясняются (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru