Ночью в среду, 13 января, на улице Тульской в Новосибирске загорелась квартира в высотке.В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в это время дома была женщина — она успела спастись.— Сообщение о пожаре в квартире 10-этажного жилого дома поступило около 00:15. Из окна на шестом этаже шел дым. Горели вещи на балконе. В течение 12 минут открытое горение ликвидировано. В результате пожара огонь повреждены домашние вещи и пластиковые элементы стеклопакета. До прибытия пожарной охраны хозяйка квартиры самостоятельно покинула квартиру, осмотрена медиками, в госпитализации не нуждается, — рассказали в ведомстве.Напомним, 12 января в Новосибирске загорелся буфет в НГАСУ. Пламя также быстро потушили, никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ новосибирском вузе преподаватели взломали дверь буфета: показываем видео, что случилосьСтуденты столпились, чтобы поглазеть, почему сорваны занятия (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru