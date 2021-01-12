Во вторник, 12 января, в буфете новосибирского государственного архитектурно-строительного университета произошел пожар. Студенты сняли на видео, как работники вуза самостоятельно пытались потушить огонь. На кадрах видно, что дверь в буфет заперта, а внутри полыхает пламя. Взволнованные преподаватели пытались найти ключи. В итоге они взломали дверь в буфет и потушили пожар.В МЧС прокомментировали, из-за чего произошло возгорание.— Сработала автоматическая пожарная сигнализация, пожарные прибыли на место. Установлено, что в буфете на первом этаже произошло короткое замыкание розетки. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru