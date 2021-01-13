Сибирячка купила в супермаркете на улице Доватора Дзержинского района три сосиски в тесте. С виду выпечку была свежей и не настораживала. Вот только когда изделие наполовину съел ее ребенок, женщина заметила, что оно испорчено: сосиска была покрыта зеленой плесенью.— Шла мимо и купила детям перекус — сосиски в тесте. Каков был мой ужас, когда я увидела эти самые сосиски, не передать словами. Причем все три! Они лежали в лотке со свежей выпечкой, естественно они не промаркированы и реальная дата производства остается загадкой. Теперь будем печь дома, — рассказала женщина в группе revizor.nsk.По словам юриста Марины Пьянковой, если товар испорчен, покупатель имеет право вернуть его в магазин и получить свои деньги обратно, в противном случае можно написать жалобу в Роспотребнадзор.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мы ее только что испекли»: сибирячка чуть не съела кулебяку с начинкой из плесени.На павильон с выпечкой жалуются многие покупатели. (подробнее)