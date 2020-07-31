«Мы ее только что испекли»: сибирячка чуть не съела кулебяку с начинкой из плесени
Сибирячка пожаловалась на испорченную кулебяку, купленную в павильоне с выпечкой на улице Закраевского в Барабинске. Когда женщина разломала пирог, там вместо ароматной начинки оказалась плесень.
— Купила кулебяку с курицей. Дома увидела, что внутри плесень. Отвезла обратно, в павильоне пытались убедить: «С утра только испекли». Покупала там впервые кулебяку, — рассказала женщина в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».
Сибирячке вернули деньги за испорченный пирог.
Подписчики паблика пожаловались на павильон с выпечкой.
— Никогда не возникало желания что-то купить там. Обратила внимание, что мясные изделия лежат не в холодильнике.
— Поддерживаю, антисанитария полная. Тоже пришлось выкинуть их стряпню.
— Действительно, выпечка у них не свежая, всегда пахнет горелым маслом, в ларьке полнейшая антисанитария, и выпечка в рот не лезет, брали однажды и отдали собачке, только деньги потратили.
По словам юриста Константина Зиновьева, если товар испорчен, покупатель имеет право вернуть его в магазин и получить свои деньги обратно.
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ИСТОЧНИК KP.RU