«Мы ее только что испекли»: сибирячка чуть не съела кулебяку с начинкой из плесени

31 Июль 2020 2020-07-31T06:03:01+03:00

На павильон с выпечкой жалуются многие покупатели

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Сибирячка пожаловалась на испорченную кулебяку, купленную в павильоне с выпечкой на улице Закраевского в Барабинске. Когда женщина разломала пирог, там вместо ароматной начинки оказалась плесень.

— Купила кулебяку с курицей. Дома увидела, что внутри плесень. Отвезла обратно, в павильоне пытались убедить: «С утра только испекли». Покупала там впервые кулебяку, — рассказала женщина в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».

Сибирячке вернули деньги за испорченный пирог.

Подписчики паблика пожаловались на павильон с выпечкой.

— Никогда не возникало желания что-то купить там. Обратила внимание, что мясные изделия лежат не в холодильнике.

— Поддерживаю, антисанитария полная. Тоже пришлось выкинуть их стряпню.

— Действительно, выпечка у них не свежая, всегда пахнет горелым маслом, в ларьке полнейшая антисанитария, и выпечка в рот не лезет, брали однажды и отдали собачке, только деньги потратили.

По словам юриста Константина Зиновьева, если товар испорчен, покупатель имеет право вернуть его в магазин и получить свои деньги обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU