В селе в Новосибирской области муж и жена отравились угарным газом из-за печной конфорки. Их нашли погибшими в их квартире днем 11 января.— В одном из сел Барабинского района нашли погибшими 61-летнего мужчину и его 58-летнюю жену. Супругов обнаружили в своей квартире, она была закрыта изнутри. Вероятнее всего, причиной их смерти стало то, что сибиряки оставили открытой конфорку на печи и отравились угарным газом, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в селе Каменка под Новосибирском произошел трагический несчастный случай. 64-летний мужчина отравился газами, когда чистил погреб. Он скончался до приезда скорой помощи.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Отравился газами»: под Новосибирском мужчина задохнулся, когда чистил погребОн скончался до приезда скорой помощи (подробнее).