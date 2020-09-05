«Отравился газами»: под Новосибирском мужчина задохнулся, когда чистил погреб

Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В селе Каменка под Новосибирском произошел трагический несчастный случай. Мужчина отравился газами, когда чистил погреб.

— Вечером 3 сентября в селе Каменка 64-летний мужчина задохнулся в результате отравления газами. Он скончался до приезда скорой помощи, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, сегодня КП-Новосибирск писала также о том, как в многоэтажке на улице Менделеева, 20 в Калининском районе города в запертой квартире около двух недель пролежало тело женщины. Полицию вызвали соседи погибшей, когда в подъезде из-за трупного запаха уже было нечем дышать. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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