В Новосибирске мертвая женщина две недели пролежала в своей квартире: полицию вызвали соседи

На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В многоэтажке на улице Менделеева, 20 в Калининском районе Новосибирска в запертой квартире около двух недель пролежало тело женщины. Полицию вызвали соседи погибшей, когда в подъезде из-за трупного запаха уже было нечем дышать.

— Жители дома вызвали полицию, когда трупный запах уже был непереносимым. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Дверь в указанную квартиру была заперта изнутри, ее пришлось вскрывать. В жилище было обнаружено тело женщины 43 лет — хозяйки квартиры. По предварительной информации, она пролежала так около двух недель. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было, уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет проводит проверку по данному факту, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как мужчина умер, ударившись шеей об угол душевой кабины. Несчастный случай произошел 29 августа в Ленинском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец ударился шеей о душевую кабину и погиб

Несчастный случай произошел в Ленинском районе (подробнее).