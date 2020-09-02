Новосибирец ударился шеей о душевую кабину и погиб

В Новосибирске мужчина умер, ударившись шеей об угол душевой кабины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске мужчина умер, ударившись шеей об угол душевой кабины. Несчастный случай произошел 29 августа в Ленинском районе.

— Около четырех часов вечера 29 августа в своей квартире в доме на улице Полярная нашли тело 33-летнего мужчины. Выяснилось, что, будучи нетрезвым, он споткнулся в ванной комнате и ударился шеей об угол душевой кабины, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что под окнами коронавирусного госпиталя на улице Семьи Шамшиных, 40 нашли мертвого мужчину. Трагедия случилась около 9 часов утра 28 августа. Как сообщал источник КП-Новосибирск, мужчина страдал множественными хроническими заболеваниями. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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