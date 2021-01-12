Новосибирские общественники, выступающие за сохранение улицы Богдана Хмельницкого, опубликовали в соцсетях обращение, адресованное вице-мэру Новосибирска и главе департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анне Терешковой. В нем сибиряки просят увековечить в городе память депутата и общественника Дмитрия Прибаловца, скончавшегося в феврале 2019 года. Его именем предлагают назвать какой-нибудь объект, расположенный в Калининском районе. Сибиряки отмечают, что Дмитрий Прибаловец делал очень многое, чтобы архитектурно и культурно сохранять и развивать район. В частности, он был инициатором придания улице Богдана Хмельницкого статуса достопримечательного места.— Мы хотим направить письмо в городскую комиссию о присвоении наименований с просьбой рассмотреть предложение, чтобы именем Дмитрия Валерьевича Прибаловца назвали один из элементов планировочной структуры в Калининском районе. Например улицу, парк или сквер, — сообщается в паблике Вконтакте «Защитим Богданку!».Сейчас общественники собирают подписи в поддержку своей инициативы. Завершить сбор они планируют к 25 января.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Утром. Скоропостижно»: умер депутат новосибирского горсовета Дмитрий ПрибаловецЧлен комиссий по городскому хозяйству и по культуре, спорту и молодежной политике скончался утром 25 февраля (подробнее).