«Утром. Скоропостижно»: умер депутат новосибирского горсовета Дмитрий Прибаловец

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-25T10:13:43+03:00

Член комиссий по городскому хозяйству и по культуре, спорту и молодежной политике скончался утром 25 февраля

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске скоропостижно ушел из жизни депутат городского совета Дмитрий Прибаловец. Об этом в «Фейсбуке» сообщила его коллега Наталья Пинус.

— Дима Прибаловец умер, — написала она.

— Мне час назад позвонили, рассказали со слов его помощника. Утром, скоропостижно. Пока даже осознать и поверить не могу, — написал знакомый депутата Александр Лунин.

По данным КП-Новосибирск, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Прибаловец родился в 1971 году в Новосибирске, обучался в НГАЭиУ на факультете управления производством, начал рабочую карьеру с должности инженера. В 2009 году решением Совета директоров оборонных предприятий района назначен Председателем исполнительного комитета Совета директоров оборонных предприятий Калининского района. Депутат шестого созыва городского совета депутатов. Женат, воспитывал сына. Многим новосибирцам он запомнился, как активный защитник от застройки улицы Богдана Хмельницкого.

ИСТОЧНИК KP.RU