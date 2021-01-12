Днем, 12 января, в Чановском районе Новосибирской области произошло ЧП: в районе озера Айскула под воду ушел бульдозер вместе с местным рабочим. Об этом сообщают сибиряки в соцсетях.— Сегодня в районе озера Айскула в Чановском районе погиб тракторист. Тяжелый бульдозер ушел под воду с местным рабочим, жителем деревни Белехта, — сообщили подписчики паблика Вконтакте «ЧП-Новосибирск».В ГУ МЧС по Новосибирск области КП-Новосибирск пообещали прокомментировать данный инцидент позже. Мы выясняем все подробности произошедшего.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагическом несчастном случае, произошедшем на одной из городских свалок. Десятого января там насмерть придавило мужчину кузовом мусоровоза во время отгрузки отходов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске мужчину насмерть придавило кузовом мусоровозаТрагедия произошла 10 января (подробнее).