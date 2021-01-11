В Новосибирске на городской свалке мужчину насмерть придавило кузовом от мусоровоза. Трагический несчастный случай произошел 10 января.— Трагедия произошла из-за опрокидывания кузова с навесным оборудованием у автомобиля «КамАз» во время выгрузки мусора на полигоне. Кузов насмерть придавил 41-летнего мужчину, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о несчастном случае на стройке, закончившемся трагедией. Вечером, 1 октября при проведении ремонтных работ на улице Тайгинская мужчину зажало между ковшом и радиатором экскаватора. К сожалению, рабочий, в результате произошедшего получил травмы, несовместимые с жизнью.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске рабочего насмерть придавило ковшом экскаватораТрагедия произошла 1 октября (подробнее).