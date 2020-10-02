В Новосибирске рабочего насмерть придавило ковшом экскаватора

При проведении ремонтных работ мужчину зажало между ковшом и радиатором экскаватора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 1 октября в Новосибирске произошел несчастный случай. Там погиб один из рабочих.

— При проведении ремонтных работ на улице Тайгинская мужчину зажало между ковшом и радиатором экскаватора. При помощи автокрана удалось поднять ковш экскаватора, тело погибшего 32-летнего мужчины было передано сотрудникам полиции, — сообщили в своей официальной группе спасатели «МАСС».

Напомним, недавно в Новосибирске произошел еще один несчастный случай. На одной из городских строек рабочего зажало в между секцией и башней крана на высоте 60 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте. После данного инцидента следователи проводят проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи проверят стройку в Новосибирске, где рабочего придавило краном

Мужчина скончался на месте от полученных травм (подробнее).