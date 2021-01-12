Во вторник, 12 января, на улице Автогенной в Новосибирске массовое ДТП с пятью автомобилями. В 11 часов утра по дороге ехали две «ГАЗели» — одна машина буксировала на тросе другую.— У дома № 106 по Автогенной буксируемую «ГАЗель» вынесло из колеи на встречную полосу. Машина столкнулась с «Тойотой» и «Фольксвагеном». От удара «Фольксваген», в свою очередь, врезался в стоящий сзади «Инфинити», — рассказали аварийные комиссары из «Автоспаса».В ДТП никто не пострадал. Водители поврежденных авто ждут сотрудников ГИБДД.Напомним, 11 января в Новосибирске столкнулись пять машин на съезде на улицу Большевистская с Днепрогэсовской.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске произошло массовое ДТП: столкнулись 5 машинВодители пожаловались на скользкую дорогу (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru