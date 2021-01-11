В понедельник, 11 января, в Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. На съезде с улицы Днепрогэсовской на Большевистскую столкнулись 5 автомобилей: «Lada Largus», «Nissan Bluebird Sylphy», «Toyota Carina», «ГАЗель» и «Nissan Pathfinder». Как сообщает очевидец в группе «АСТ-54», из людей никто в аварии не пострадал.Из-за ДТП на улице Днепрогэсовская образовалась длинная пробка. ой— Там скользко. Спуск не посыпан. У товарища грузовик на тормозах просто в другую машину скатился, — написала в группе новосибирец.Напомним, по прогнозу синоптиков 11 января ситуацию на дороге будет осложнять метель и снегопад. Водителей просят быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru