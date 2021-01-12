В Калининском районе Новосибирска мужчина ограбил магазин духов, расположенный в торговом центре. Он забрал у продавца 14 тысяч рублей и скрылся.— Это произошло вечером 10 января. На виде преступнику около 50 лет. На нем были красная шапка и красная куртка. Одна из примет — родинка на левой щеке. Служебная собака показала, что вор скрылся через парковку. По всей видимости, уехал на автомобиле, — рассказал источник КП-Новосибирск.Сейчас мужчину разыскивают полицейские.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в селе Верх-Тула Новосибирской области в супермаркете нашли пакет с поддельными купюрами на 8600 рублей: внутри находились 43 купюры по 200 рублей.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ новосибирском супермаркете нашли пакет с фальшивыми купюрами: полиция ищет, кто их туда принес.Поддельные деньги были спрятаны в подсобке. (подробнее)