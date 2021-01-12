Во вторник, 12 января, в МВД по Новосибирской области официально подтвердили информацию о задержании криминального авторитета по кличке Бай. Ранее КП-Новосибирск сообщала об этом. Ему инкриминируют статью «Занятие высшего положения в преступной иерархии».— При обыске по месту его жительства изъяты мобильные телефоны и банковские карты. Они могут стать важными доказательствами преступления в расследовании. Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области, — говорится в сообщении полиции.Пока идет расследование, мужчина будет находиться в СИЗО.Напомним, криминальный авторитет по кличке «Бай», уроженец Чеченской республики, уже был судим за разбой и бандитизм. Он контролировал поступление денежных средств в воровской общаг и тщательно следил за их распределением.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске арестован криминальный авторитет по кличке Бай, контролировавший воровскую кассу.36-летнему рецидивисту инкриминируют статью «Занятие высшего положения в преступной иерархии». (подробнее)