В Коченево, что под Новосибирском, катание с горки едва не закончились трагедией. 13-летний мальчик получил серьезные травмы. Скатившись с горки, подросток ударился головой. Это произошло поздно вечером 10 января.— У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, а также ушиб лица. Медики приняли решение госпитализировать мальчика, — рассказал источник КП-Новосибирск.Напомним, 1 января в Новосибирске трагически погибла 8-летняя девочка, скатившаяся с горки на ватрушке. ЧП произошло горнолыжном комплексе «Иня». Ребенок ехал вниз на большой скорости и врезался в металлические ограждения. Врачи диагностировало у нее перелом черепа и позвоночника.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Скорость была большая, она не увернулась»: стали известны подробности смерти 8-летней девочки, разбившейся на горке в Новосибирске.Сейчас в деталях происшествия разбираются следователи. (подробнее)