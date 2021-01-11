В Новосибирской больнице мужчина попытался покончить с собой. Инцидент произошел утром 10 января.— Мужчина лежал в травматологическом отделении одной из больниц в Калининском районе города. Его нашли под окнами туалета медучреждения. Мужчина выжил, но сейчас находится в реанимации с различными травмами, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.Напомним, ранее в Новосибирске под окнами палаты областной больницы нашли погибшим 37-летнего мужчину. Он покончил с собой. Трагедия произошла ночью 30 ноября. КП-Новосибирск также подробно разбиралась в нескольких трагических случаях самоубийства пациентов в больницах города, произошедших в ноябре прошлого года.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирской больнице пациент покончил с собой: его нашли под окнами травматологииТрагедия произошла ночью 30 ноября (подробнее).Палата невозврата: почему за месяц в новосибирских больницах покончили с собой пять пациентов и причем тут ковид-галлюцинацииКорреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в череде трагических случаев вместе с экспертами — вирусологом и психологом (подробнее).