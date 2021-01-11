Школьники с 11 января 2021 года в Новосибирске еще не сели за парты. 95% учащихся находятся на каникулах до 17 января. Более подробно о зимних каникулах рассказал Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области.— Во многих школах каникулы продлены. Есть, конечно, исключения. Некоторые учебные заведения приняли решение начать обучение с 11 января. К примеру, это были школы-интернаты, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Федорчук.Так же с 11 января к обучению приступили некоторые малокомплектные школы в Новосибирской области.Напомним, что о продлении зимних каникул стало известно еще в начале декабря прошлого года. Решение было озвучено на заседании регионального оперштаба.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕШкольные каникулы в январе 2021 года в Новосибирске: до какого числа продлятРассказываем, сколько будут длиться школьные каникулы в январе 2021 года в Новосибирске (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru