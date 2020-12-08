Школьные каникулы в январе 2021 года в Новосибирске: до какого числа продлят

Рассказываем о том, как будут проходить зимние каникулы в Новосибирске в 2021 году.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Рассказываем о том, как будут проходить школьные каникулы в январе 2021 года в Новосибирске. Начнутся они по обычному графику с конца декабря, но будут дольше на неделю. Об этом заявили во вторник, 8 декабря, на заседании оперативного штаба Новосибирской области.
— Новогодние каникулы в школах продлятся до 17 января. Это позволят более планомерно и продуктивно завершить первое учебное полугодие и начать третью четверть, — сообщили в пресс-службе областного Правительства.
Напомним, также стало известно, что с 11 декабря с удаленного обучения вернутся ученики 6, 7, 8 и 10 классов. Таким образом все школьники продолжат заниматься очно.
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