Дистанционное обучение в Новосибирске в декабре 2020 года: когда оно закончится и дети вернутся в школы

Ученики 6-8 и 10 классов вернутся в школу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, когда закончится дистанционное обучение в Новосибирске в декабре 2020 года. Все школьники выйдут на учебу в школу с 11 декабря. Такое решение приняли во вторник, 8 декабря, на заседании оперативного штаба Новосибирской области.
— С 11 декабря к очному обучению вернутся ученики 6, 7, 8 и 10 классов Новосибирской области. В целом число заболевших школьников и педагогических работников сейчас снижается, эпидемиологическая ситуация сейчас спокойнее, чем была в начале второй четверти. Ожидается, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме. — сообщили в Правительстве региона.
Напомним, с 7 декабря с дистанционного обучения в школы Новосибирской области вернулись 9-классники.
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