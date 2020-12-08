Дистанционное обучение в Новосибирске в декабре 2020 года: когда оно закончится и дети вернутся в школы

Ученики 6-8 и 10 классов вернутся в школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда закончится дистанционное обучение в Новосибирске в декабре 2020 года. Все школьники выйдут на учебу в школу с 11 декабря. Такое решение приняли во вторник, 8 декабря, на заседании оперативного штаба Новосибирской области.

— С 11 декабря к очному обучению вернутся ученики 6, 7, 8 и 10 классов Новосибирской области. В целом число заболевших школьников и педагогических работников сейчас снижается, эпидемиологическая ситуация сейчас спокойнее, чем была в начале второй четверти. Ожидается, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме. — сообщили в Правительстве региона.

Напомним, с 7 декабря с дистанционного обучения в школы Новосибирской области вернулись 9-классники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дистанционное обучение для 9 классов в Новосибирске: в министерстве образования рассказали, когда оно закончится

Рассказываем, прекратится ли дистанционное обучение для 9 классов в Новосибирске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru